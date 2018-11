Dronken fietser valt over matras en moet naar rechtbank 10 november 2018

Lebbekenaar Pieter W. is door politierechter Peter D'hondt veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 1.400 euro met uitstel. De jongeman reed op 2 april 's nachts naar huis nadat hij enkele pintjes had gedronken omdat zijn voetbalploeg had gewonnen. Onderweg viel hij op het fietspad over een gedumpte matras. De jongeman raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij onder invloed van alcohol was. "Het is toch wel absurd dat hij zich nu voor de politierechtbank moet verantwoorden", aldus zijn advocaat. "Hij deed al de moeite om met zijn fiets te komen, en als die matras er niet lag, was hij waarschijnlijk zonder problemen thuis geraakt." De man zelf was niet aanwezig, maar politierechter Peter D'hondt had begrip voor de situatie. "Volgende keer moet je hem misschien zeggen dat hij beter óp de matras valt in plaats van ernaast", aldus D'hondt. (KBD)

