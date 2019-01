Dronken fietser ten val, politie neemt fiets in beslag 29 januari 2019

Een 52-jarige fietser is zondagnamiddag ten val gekomen in de Kruibekestraat toen hij het fietspad wilde oprijden. Door schuin de boordsteen op te rijden, is hij weggegleden. De man had een hoofdwonde en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Uit een ademanalyse bleek dat de man 2,23 promille alcohol in zijn bloed had. Omdat hij niet beschikte over een rijbewijs, werd zijn fiets dan maar voor 15 dagen in beslag genomen.