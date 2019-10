Exclusief voor abonnees Dronken en gedrogeerd gecrasht met zoontje (8) in auto 17 oktober 2019

Een 33-jarige man uit Oostende stond gisterochtend voor de politierechter omdat hij onder invloed van alcohol en drugs én met zijn 8-jarig zoontje op de achterbank tegen een boom was geknald in een woonwijk. Het ongeval gebeurde op 20 december vorig jaar. De dertiger had 1,38 promille in zijn bloed en was onder invloed van drugs. Hij werd bovendien al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. "De inkt van het laatste vonnis was nog niet droog of je was alweer op baan", aldus politierechter Peter Vandamme. "In een woonwijk én met je zoontje op de achterbank. Is dat het voorbeeld dat u hem wil geven?" De beklaagde zei dat hij nu niet meer verslaafd is. De politierechter stelde een dokter aan om na te gaan of dat effectief zo is. (MMB)

