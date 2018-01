Dronken duo probeert nummerplaat combi te stelen 00u00 0

Zaterdagnacht heeft een dronken duo zich aan een bijzondere diefstal gewaagd aan het Kursaal in Oostende. Een 27- en een 28-jarige man slopen even na 2 uur naar een geparkeerde politiecombi en trokken in één ruk een nummerplaat af. De twee liepen er snel vandoor en stonden vrolijk met de kentekenplaat te zwaaien. Eén probleempje: een agent in burger had alles gezien. De politieman riep discreet versterking op en besloot het tweetal te volgen. Zodra zijn collega's er waren, konden de daders moeiteloos worden opgepakt. De twee bleken meer dan een glas te veel op te hebben en mochten een nachtje in de cel ontnuchteren. De volgende dag kregen ze een kater een een pv mee naar huis. (JHM)