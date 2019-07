Exclusief voor abonnees Dronken commissaris in uniform gefilmd voor bureau, "maar te laat voor tuchtstraf" 16 juli 2019

Een politiecommissaris van de lokale zone Ans/Saint-Nicolas (Luik) moet op gesprek bij de burgemeester omdat hij in uniform dronken is gefilmd voor het commissariaat. Een buurtbewoner maakte de beelden en stuurde ze enkele dagen na het incident op naar de autoriteiten. Omdat de commissaris niet op heterdaad betrapt werd, kan de politie niet meer objectief vaststellen dat de man dronken was. Voor een blaastest of bloedproef was het immers al te laat. Volgens Sudpresse is het daardoor onmogelijk om de betrokken commissaris een tuchtstraf op te leggen. Wel moet de man binnenkort op gesprek bij de burgemeester van Saint-Nicolas, Valérie Maes. Zij zal hem eraan herinneren dat politiemensen zich telkens onberispelijk moeten gedragen. (SRB)

