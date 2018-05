Dronken chauffeur rijdt man in tankstation dood VIER JAAR CEL 19 mei 2018

De Oostendse zakenman die in januari een tankstation binnenreed en daarbij een Nederlandse man doodde, is gisteren veroordeeld tot vier jaar cel. Aangezien de man in het verleden nog veroordeeld werd voor een fraudezaak komt daar nog eens twee jaar bij. Hij kreeg ook een levenslang rijverbod. Bij het ongeval in het tankstation in Drongen was de man stomdronken. Bij de pompen schoot hij ineens vooruit en reed hij de Texaco-shop binnen, waar een Nederlander van 67 geplet werd bij de koffiemachine. Twee collega's raakten gewond. De rechter was scherp in zijn vonnis: "Het slachtoffer is niet gestorven in het verkeer. Neen: hij werd gedood.". De zakenman was al vijfmaal veroordeeld voor dronken rijden. In 2015 nog pleegde hij vluchtmisdrijf met 2,64 promille in het bloed. Sinds januari zit hij in de Gentse gevangenis. (OSG)

