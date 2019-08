Exclusief voor abonnees Dronken chauffeur ramt zes auto's 05 augustus 2019

In Deurne heeft een dronken bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag een ravage aangericht. De 31-jarige man verloor de controle over zijn BMW en botste tegen drie auto's . De derde botste op zijn beurt tegen twee andere voertuigen die ervoor geparkeerd stonden. Door de klap werd de BMW naar de andere kant van de straat gekatapulteerd, waar hij tegen een zesde auto tot stilstand kwam. De chauffeur raakte lichtgewond. Zijn rijbewijs is hij al voor 15 dagen kwijt, bij de politierechter wacht hem wellicht een zwaardere straf. (BSB)