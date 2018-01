Dronken chauffeur na vluchtmisdrijf: "Ik ben een idioot" 00u00 0

Een 46-jarige man uit het West-Vlaamse Ichtegem is veroordeeld tot een rijverbod van 6 maanden na een ongeval met vluchtmisdrijf op 10 januari vorig jaar. Nabij de gevangenis van Brugge botste D.L. met z'n bestelwagen tegen twee voorliggers, waarna hij wegstoof. De politie vond hem enkele kilometers verderop in z'n voertuig, dat met draaiende motor langs de kant van de weg stond. Hij bleek liefst 2,3 promille alcohol in het bloed te hebben. "Ik ben een grote idioot", stamelde D.L. in de rechtbank. "Ik heb me als een potentiële moordenaar in het verkeer begeven." De politierechter wond er geen doekjes om: "Volgende keer stuur ik je naar de plaats waar het ongeval gebeurd is." Naast het rijverbod legde hij de man ook een boete van 6.400 euro op, waarvan de helft voorwaardelijk. (SDVO)

