Exclusief voor abonnees Dronken chauffeur haalt rijbewijs terug en is wéér dronken 02 april 2019

00u00 0

De politie in Mechelen-Willebroek heeft dit weekend het rijbewijs van een chauffeur twee keer ingetrokken. De eerste keer werd hij aan de kant gezet bij een politiecontrole. Hij had te veel op. Later ging hij zijn rijbewijs oppikken op het politiekantoor. Daar moest hij een nieuwe ademtest afleggen en blies hij opnieuw positief. De tweede keer had hij nog meer alcohol in zijn bloed dan bij de eerste test. Tot overmaat van ramp had hij zijn auto ook nog geparkeerd op een parkeerplaats die voorzien was voor politievoertuigen. (TVDZM)