Dronken BMW-rijder tikt bestelwagen aan op E314: man dood, vrouw in coma 31 januari 2019

Bij een crash op de E314 in Rotselaar is dinsdagavond een 51-jarige man uit het Vlaams-Brabantse Tremelo omgekomen. Zijn partner (50) werd zwaargewond afgevoerd en lag gisteravond nog in coma. Het koppel werd aangereden door een BMW, waarop hun bestelwagen rond zijn as draaide. De chauffeur, een 43-jarige Limburger, reed te snel en was onder invloed van alcohol. Niemand bleek zijn gordel te dragen. Slachtoffer Patrick Veltmans was een motorliefhebber, van wie gezegd wordt dat zijn chalet dienst deed als clubhuis voor motorbende Satudarah. Zijn dochter roept iedereen op om volgende woensdag met de motor af te zakken naar de begrafenis om haar vader "een knallend afscheid" te geven. (KAR)

