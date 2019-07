Exclusief voor abonnees Dronken bestuurster lokt politie met alarm 23 juli 2019

Een dronken vrouw heeft het afgelopen weekend in Willebroek wel erg bont gemaakt op de weg en vestigde daar dan ook nog eens ongewild alle aandacht op. Op de Tisseltsesteenweg bleef ze na een klapband vooraan gewoon verder rijden op de velg, tot ze niet meer verder kon. Even later slaagde ze erin het alarm van haar voertuig te laten afgaan, waarop gewekte omwonenden de politiediensten verwittigden. "Achter het stuur zat een dame, ernstig onder invloed van alcohol. Ze kon nog maar amper op haar benen staan. Ze had maar liefst 2,8 promille alcohol in haar bloed. Naar eigen zeggen het resultaat van slechts twee glaasjes wijn", aldus de politiezone Mechelen-Willebroek. Ze mocht meteen haar rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Op de koop toe bleek haar auto niet verzekerd. Die werd getakeld en in beslag genomen. (WVK)

