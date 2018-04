Dronken bestuurder twee keer betrapt in twee uur 09 april 2018

00u00 0

Een 23-jarige bestuurder is in één nacht twee keer betrapt op dronken rijden in het Oost-Vlaamse Kruibeke. Een patrouille hield hem gisterochtend een eerste keer tegen rond 5 uur, omdat hij er een 'eigenaardige rijstijl' op nahield. De man bleek 2,18 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Het hield de twintiger niet tegen om opnieuw achter het stuur te kruipen. Dat bleef niet zonder gevolg: twee uur later botste hij tegen verschillende voertuigen. Opnieuw blies hij positief. Deze keer werd zijn voertuig veiligheidshalve in beslag genomen. (YDS)