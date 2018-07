Dronken bestuurder op de vlucht na ongeval 13 juli 2018

00u00 0

Een dronken bestuurder heeft zichzelf aangegeven bij de politie nadat hij eerder een fietsster had aangereden en op de vlucht was geslagen. De 21-jarige man uit Sint-Niklaas had tijdens een inhaalmanoeuvre met een bus in de Bazelstraat in Kruibeke een fietsster geraakt. De 57-jarige vrouw uit Kruibeke werd naar het ziekenhuis gebracht. Zij liep een breuk op in de schouder. De man had de vlucht genomen, maar een getuige kon de nummerplaat noteren. De bestuurder toonde berouw en belde even later zelf de politie op om te melden dat hij een ongeval in de Kattestraat had veroorzaakt. De man legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,54 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN