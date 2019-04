Exclusief voor abonnees Dronken bestuurder knalt tegen gevels 15 april 2019

In het Oost-Vlaamse Zele is een dronken bestuurder dit weekend met zijn oldtimer-jeep tegen de gevel van twee woningen terechtgekomen. In de nacht van zaterdag op zondag was hij met drie inzittenden op weg naar huis toen hij in een flauwe bocht de controle over zijn stuur verloor. De Mercedes schuurde tegen een gevel van een woning, kantelde op zijn zij en boorde zich daarna nog in de woonkamer van een ander huis. Na de klap kwam de wagen in het midden van de weg terecht. De vier inzittenden konden zichzelf nog bevrijden, maar liepen aanzienlijke verwondingen op. De bestuurder reed vermoedelijk te snel. Een verkeersdeskundige van het parket werd aangesteld om de precieze omstandigheden verder te onderzoeken. Het rijbewijs van de dronken chauffeur werd alvast voor 15 dagen ingetrokken.

