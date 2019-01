Dronken bestuurder geeft zich aan, maar weet niet goed waarom 28 januari 2019

De politie van Oostende keek zaterdagmorgen even vreemd op toen een 38-jarige Oostendenaar rond 7 uur het kantoor binnenstapte met een opvallende melding. "Ik heb een ongeval gehad, maar kan me niet meer herinneren waar", biechtte de man op. Hij was nog steeds duidelijk dronken en legde een positieve ademtest af. De politie trok zijn rijbewijs voor vijftien dagen in en ging intussen op zoek naar de plaats van het ongeval. In de Spalaan troffen ze uiteindelijk brokstukken aan op de rijweg. De dertiger bleek er tegen een boom te zijn gereden - gelukkig zonder veel erg. (SDVO)