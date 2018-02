Dronken bestuurder brengt fles pastis mee naar rechtbank 07 februari 2018

Een 35-jarige man uit Houthulst, die zich moest verantwoorden voor dronken rijden, is gistermorgen met een fles pastis voor de Brugse politierechter verschenen. Het ging weliswaar om een alcoholvrije variant, die de bestuurder naar eigen zeggen drinkt sinds hij drie jaar geleden de alcohol afzwoer. Toch stond hij al voor de vierde keer terecht voor rijden onder invloed. Bij een controle op 27 mei 2017 in Middelkerke had de man 1,60 promille in z'n bloed, maar daar had hij nu een opvallend excuus voor klaar. "Mijn toenmalige vriendin voerde me dronken om me geld af te troggelen", klonk het. "Ze verwisselde de alcoholvrije pastis door echte. Ik had niets door, want de geur en smaak zijn hetzelfde."

