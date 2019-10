Exclusief voor abonnees Dronken Belg (46) dreigt met vuurwapen bij huis van ex 08 oktober 2019

In Clinge, een deelgemeente van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, is een Belg van 46 aangehouden. Zondag maakte hij onder invloed van alcohol tumult aan de woning van zijn ex. Tegen buren dreigde hij een vuurwapen tevoorschijn te halen, maar later bleek hij er geen bij zich te hebben. Kort daarna pakte de politie hem op.

