Dronken aanrijder gaat vrijuit Paard en amazone niet verlicht 24 april 2018

Een 53-jarige man uit Alveringem die 2,5 jaar geleden onder invloed van alcohol een 14-jarig meisje op haar paard aanreed, gaat vrijuit. De amazone raakte zwaargewond, maar stelt het inmiddels goed, het dier overleefde de klap niet. Reden voor de vrijspraak? Op het moment van het ongeval was het schemerdonker, maar paard noch amazone was verlicht. Het dier droeg ook geen fluorescerend veiligheidsmateriaal. Bovendien reed het meisje aan de verkeerde kant van de weg. "Het dier of de ruiter moét vooraan een wit of geel licht dragen en achteraan een rood. Dat staat duidelijk in de wegcode", aldus politierechter Peter Vandamme. Hoewel de bestuurder 1,61 promille alcohol in z'n bloed had, had hij het paard sowieso niet kunnen opmerken, klonk het nog. (JHM)

