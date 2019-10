Exclusief voor abonnees Drones moeten riolen inspecteren 08 oktober 2019

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin wil vanaf volgende zomer rioolinspecties met drones uitvoeren. Dat heeft niet alleen technische voordelen, het is ook goedkoper. Nu gebeurt een volledige camera-inspectie met een rijdende robot, maar daarvoor dient eerst het slib te worden geruimd - een enorme kost van zo'n 1,2 miljoen euro per jaar. Aquafin inspecteert in Vlaanderen jaarlijks zo'n 250 kilometer rioolleidingen. Bedoeling is dat dat in de toekomst jaarlijks 500 kilometer wordt. "Dit zou tot een exuberante kost leiden, maar de drone zal daarbij een zeer nuttige hulp zijn", zegt Alexander Mouton, adviseur rioolmanagement bij Aquafin. Naast een kostenbesparing van 40%, zien ze bij Aquafin nog voordelen: "Een drone vliegt sneller dan een camerarobot rijdt. Bovendien biedt hij ook oplossing voor omgevingen die moeilijk bereikbaar zijn."

