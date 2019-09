Exclusief voor abonnees Drones houden voetbalsupporters in de gaten 07 september 2019

00u00 0

De cel voetbal van de FOD Binnenlandse Zaken, die waakt over de naleving van de voetbalwet en supporters sanctioneert, baseert zich daarvoor voortaan ook op dronebeelden. Drones worden ingezet tijdens bepaalde wedstrijden ter ondersteuning van de lokale ordediensten. "Bedoeling is de supportersstroom in beeld te brengen en andere situaties die een interventie van de politie vereisen. De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo maakt geregeld gebruik van het Limburgse droneteam van de federale politie voor de matchen van KVV Thes Sport Tessenderlo. De drones bieden een meerwaarde bij clubs in lagere divisies, waar geen videobewaking verplicht is", stelt Thomas Gijs, woordvoerder van de dienst Veiligheid en Preventie waar de cel voetbal toe behoort. Dronebeelden hebben, na de wedstrijden tegen RWDM en Aalst, al geleid tot het verbaliseren van overtredingen van de voetbalwetgeving.

