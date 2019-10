Exclusief voor abonnees Drones helpen walvissen te wegen 19 oktober 2019

00u00 0

Hoe weeg je een levende walvis die in het wild leeft? Tot dusver kon je zijn gewicht alleen maar schatten aan de hand van dode walvissen die aangespoeld waren. In het blad Methods in Ecology and Evolution beschrijven Deense en Amerikaanse onderzoekers nu echter een baanbrekende manier om het met drones te doen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen