Exclusief voor abonnees Drone met A.I. imiteert kolibrie 25 mei 2019

00u00 0

Dat de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron is voor uitvinders, blijkt eens te meer uit de piepkleine drone die onderzoekers van de Purdue-universiteit in Indiana (VS) ontwikkelden. Die bootst de vleugelbewegingen van een kolibri na om in de lucht bliksemsnel van richting te kunnen veranderen. Het toestelletje weegt amper meer dan een echte kolibrie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis