Dromen van zomervakantie in het zuiden

Toch nog op vakantie deze zomer? Áls we de grens al over mogen, dan beperken we de bestemming maar beter tot Europa, want echt verre reizen zitten er volgens Frans president Emmanuel Macron niet in. "We zullen onder Europeanen blijven", sprak hij. Ondertussen zien enkele minder zwaar getroffen bestemmingen hun kans schoon. Kroatië profileert zich als "het coronavrije Italië". Portugal laat weten dat het virus bij hen een pak minder erg woedt dan bij grote buur Spanje, en ook Griekenland beweert op haar coronavrije eilanden snel weer toeristen te kunnen ontvangen - weliswaar met respect voor de anderhalvemeterregel. Alles staat of valt natuurlijk met wat Europa beslist over het openstellen van de grenzen, afhankelijk van de evolutie van de epidemie. Het werkt daarvoor nog aan een plan. Macron beloofde de Fransen, maar ook ons Belgen - voor wie Frankrijk traditioneel een populaire bestemming is - begin juni duidelijkheid. (SPK)

