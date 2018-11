Droge periode HET WEER 14 november 2018

00u00 0

Vandaag wordt een zonnige, vrij zachte herfstdag. Er zijn zowat de hele dag wel wat hoge wolkenslierten en vliegtuigstrepen mogelijk, maar meestal is het gewoon de zon die ons weer domineert. In de Ardennen kan er wel een tijdje ochtendgrijs blijven hangen, voor ook daar de zon erdoor komt. Het wordt er 10 graden. Elders in het land krijgen we maxima tussen 11 en 14 graden. Er staat een meestal zwakke zuidenwind.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN