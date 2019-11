Exclusief voor abonnees Droge draw, grote vreugde Buffalo's als eerste Belgisch team zeker van Europese lente 29 november 2019

Mooi werk van AA Gent in de Europa League: door de puntendeling in Saint-Étienne wisten de Buffalo's zich voor de vierde keer in hun bestaan van een Europese overwintering te verzekeren. Het team van Jess Thorup zorgde met de kwalificatie voor een clubprimeur, want het slaagde er nog nooit in om zich al na vijf groepsmatchen voor de volgende fase te kwalificeren. Daarmee treedt AA Gent in de voetsporen van RC Genk (2012-2013, 2013-2014 en 2016-2017), Anderlecht (2011-2012 na 4 matchen en 2016-2017) en Standard (2011-2012). Op de laatste speeldag op 12 december kunnen de Gentenaars hun kwalificatie extra glans geven. Als ze thuis tegen Oleksandrija even goed doen als Wolfsburg tegen Saint-Étienne worden ze groepswinnaar en gaan ze op 16 december met een bevoorrechte status de trommels in voor de loting van de 1/16de finales. (VH/GLA)

