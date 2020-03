Exclusief voor abonnees Drive-ins van fastfoodketens zijn dicht 19 maart 2020

Een hamburger afhalen via de drive-in van de gekende fastfoodketens zit er voorlopig ook niet meer in. McDonald's besloot gisteren haar 87 vestigingen meteen voor onbepaalde tijd te sluiten. Daarmee gingen ook de doorgeefluiken van de Drives dicht, en zijn zowel McDelivery als het afhalen van meeneemmaaltijden niet meer mogelijk. Kort voor McDonald's nam ook de eigenaar van Quick en Burger King in ons land al diezelfde beslissing.