Exclusief voor abonnees Drive-ins bij hamburgerketens weer open 21 april 2020

Goed nieuws voor fans van hamburgers en frietjes: McDonald's opent vandaag opnieuw haar drive-ins, waardoor afhaal via de wagen weer mogelijk is, en donderdag volgen Quick en Burger King. Door markeringen op de vloer van het restaurant zullen werknemers op een veilige afstand kunnen werken. Er is ook een beperkt menu, zo melden de hamburgerketens. "Dat doen we om het aantal mensen dat tegelijk aanwezig is tot een minimum te beperken", klinkt het. Elke medewerker krijgt een eigen mondmasker en handschoenen.

Bestellingen bij McDonald's worden aan de McDrive overhandigd via de veiligheidslade of met een extra beschermingsflap aan het loket. Aan klanten wordt gevraagd zoveel mogelijk contactloos of elektronisch te betalen. De restaurants zelf blijven dicht.De openingsuren zijn ook beperkt, bij McDonald's van 11 tot 21 uur en bij Quick en Burger King van 11 tot 21.30 uur.

