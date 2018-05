Drinkwaterverspillers kunnen celstraf krijgen 18 mei 2018

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) komt met een stappenplan om een extreem drinkwatertekort deze zomer te vermijden. Vorig jaar moest ze al een sproeiverbod invoeren na problemen in West- en Oost-Vlaanderen. Het nieuwe plan bestaat uit vier alarmfases: groen, geel, oranje en rood. Vanaf code oranje zal geen leidingwater meer gebruikt mogen worden voor niet-dringende situaties. Wie dan toch nog z'n gras sproeit, zwembad vult of auto wast, kan een boete krijgen of zelfs een celstraf. De voorraad drinkwater zal ook veel beter gemonitord worden, zodat sneller kan worden ingeschat wanneer een tekort dreigt.