Exclusief voor abonnees Drinken en crossen Geen goede combinatie, weet Sweeck nu 14 januari 2020

00u00 0

Laurens Sweeck zal zich z'n eerste cross in de driekleur nog wel even herinneren. Niet zozeer door z'n prestatie - hij werd pas 11de in Otegem -, des te meer door de 'ervaring' na een pittige nacht. "Ik had nog nooit bier gedronken op de dag voor een wedstrijd. Ik doe dat nóóit meer. De héle cross heb ik afgezien", zuchtte de kersverse Belgische kampioen. "Ik heb enorm veel buikpijn. Drinken en crossen is geen goede combinatie."

