Drinkbustrucje helpt tijdens penaltyreeks 06 juli 2018

00u00 0

Engeland won tegen Colombia voor het eerst in zijn WK-geschiedenis een strafschoppenreeks en dat had het vooral te danken aan doelman Jordan Pickford. De Engelse nummer één had de penaltyreeks tot in de puntjes voorbereid. Bij twijfel kon de Everton-goalie de traprichting van de Colombiaanse strafschopnemers nog even dubbelchecken op zijn drinkbus, die de keeperstrainer voor de penaltyreeks verwisseld zou hebben. Pickford pakte de penalty van Carlos Bacca en werd zo de held. De doelman was overigens niet onder de indruk van de strafschopkwaliteiten van de ex-spits van Club Brugge. "We hebben heel wat strafschoppen van Bacca geanalyseerd en hij trapt ze eigenlijk altijd zeer slordig. Ik heb mijn instinct gevolgd en kon het leer met een 'sterke hand' uit mijn doel slaan." Een ideetje, Thibaut Courtois?

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN