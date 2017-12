Dringend opvang voor jongeren nodig 00u00 0

De Antwerpse afdeling van Jongerenwelzijn komt met de vraag naar dringende opvangplaatsen voor jongeren tijdens de eindejaarsperiode. "Cijfers tonen aan dat de druk op de jeugdhulp de laatste drie jaar is toegenomen. Zo steeg het aantal aangemelde jongeren voor crisisjeugdhulp in 2016 opnieuw met 28% tot 9.868", zegt woordvoerder Pieter-Jan Bogaert. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft al beloofd de komende jaren 25 miljoen euro extra te investeren in jeugdhulp.