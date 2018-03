Dringend gezocht: nog één kleutertje 05 maart 2018

00u00 0

School De Boskabouters in Meldert bij Hoegaarden is nog op zoek naar één kleuter. Nu zijn er elf kindjes ingeschreven - net eentje te weinig om de toekomst van de school veilig te stellen. De kleutertjes doen op de site van de school in een filmpje een warme oproep aan vriendjes om zich vanaf vandaag in te schrijven. Directrice Heidi Crets heeft er alvast goede hoop op: "We hebben zopas het doorlichtingsverslag ontvangen en voor ons pedagogisch project kregen we tien op tien. Dat is zeker een troef." (VDT)