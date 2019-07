Exclusief voor abonnees Drijvende zonnebril NIEUW IN DE STRANDTAS 13 juli 2019

00u00 0

Neem je ook steevast een duik in het water met je zonnebril nog op? Lacoste heeft hiervoor de oplossing bedacht: een zonnebril die op het water blijft drijven! Deze unisex zonnebril is gemaakt met een speciale injectietechniek waardoor hij niet op de bodem van de zee of het zwembad kan terechtkomen. (KM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis