Drijvende LNG-fabriek van Exmar onderweg naar Argentinië 28 december 2018

00u00 0

De drijvende LNG-fabriek van Exmar, die werkloos aan een Chinese kade lag, is op weg naar Argentinië. Na een zoektocht van drie jaar heeft Exmar in het Argentijnse energiebedrijf YPF een klant gevonden voor de Caribbean FLNG. Het 44 meter lange en 32 meter brede schip, dat aardgas op zee vloeibaar kan maken om het dan te verschepen, zal over 45 dagen aankomen in Bahia Blanca. Daar zal het schip omgedoopt worden tot Tango FLNG. En vanaf de lente van volgend jaar zal de drijvende fabriek schaliegas, dat afkomstig is van het Vaca Muerta-bekken, vloeibaar maken en exporteren. De bedoeling is om met de Tango FLNG jaarlijks 500.000 ton LNG (vloeibaar aardgas) overzees te exporteren. De drijvende LNG-fabriek legt de reis naar Argentinië niet zelf af. Het wordt naar daar gevoerd met het speciale zwareladingschip Forte, eigendom van Dockwise, een onderdeel van de Nederlandse baggeraar Boskalis.

