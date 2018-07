Dries Vanthoor start op de pole 24 uur van Spa 28 juli 2018

Dries Vanthoor is erin geslaagd om de polepositie te veroveren voor de 70ste editie van de Total 24 Hours of Spa. De Belgische Audi-rijder zette een rondje 1.18.578 neer en hield zo een andere Belg, Maxime Martin (Aston Martin), achter zich, terwijl de Zwitser Nico Muller, ook in een Audi, de top 3 vervolledigde. Fred Vervisch (Audi), Maxime Soulet (Bentley) en Laurens Vanthoor (Porsche) starten respectievelijk als 7de, 10de en 11de. "Ik ben enorm gelukkig om hier de eerste startplaats te veroveren", vertelde de jongste van de broers Vanthoor na zijn prestatie. "Hier komen tienduizenden Belgische autosportfans kijken en als Belg geeft dat absoluut een enorme boost." De 24 Uur van Spa start zaterdag om 16u30. (JCA)

