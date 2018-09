Dries Vanthoor start een druk najaar 07 september 2018

00u00 0

Autosport

Er wacht de Limburgse GT-rijder Dries Vanthoor een zeer intens najaar, waarin ADAC GT Masters, Blancpain Sprint, Blancpain Endurance en de Intercontinental GT Challenge de rode draad vormen, maar ook andere wedstrijden zijn niet uitgesloten. In de Blancpain GT zijn er nog goed zestig punten te verdienen en Dries Vanthoor is voorlopig vierde, op een dertigtal punten van de leider in het kampioenschap. Er staan nog drie races op het programma: twee sprints op de Nürburgring en één uithoudingsrace, in Barcelona. In de ADAC GT Masters heeft Dries Vanthoor een leerjaar achter de rug, maar in de twee resterende wedstrijden zal hij zeker tonen uit het goede hout gesneden te zijn. Dit weekend staat de eerste van die twee races op het programma, in het voormalige Oost-Duitsland, op de Sachsenring. Rest dan nog eind oktober de finale van de Intercontinental GT Challenge op de omloop van Laguna Seca. Ook daar zal Dries Vanthoor tot het einde mee voor de titel strijden. (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN