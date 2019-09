Exclusief voor abonnees Dries Van Langenhove op weg naar KU Leuven 28 september 2019

Het ziet ernaar uit dat Dries Van Langenhove, onafhankelijk Kamerlid voor Vlaams Belang, zijn thesis zal afwerken aan de KU Leuven. Hij heeft daarover volgende week een afspraak met de universiteit. Pas daarna beslist hij of hij er zich ook inschrijft. Van Langenhove zou vorig academiejaar normaal afstuderen aan de UGent, maar was daar na de ophefmakende 'Pano'-reportage over zijn extreemrechtse vereniging Schild & Vrienden niet langer welkom. Dat is in Leuven anders. "Als hij voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden, wordt hij definitief toegelaten", klinkt het. De nieuwbakken politicus wacht het gesprek af. "Als blijkt dat ik naast mijn thesis nog twee, drie vakken moet doen, omdat ze in Leuven niet worden erkend, stel ik mijn studies misschien wel uit. Of ga ik elders, eventueel terug naar de UGent." Van Langenhove stelt het behalen van het masterdiploma in de Rechten niet prioritair. "De kiezer heeft mij niet tot volksvertegenwoordiger verkozen om een thesis af te werken." (SPK)

