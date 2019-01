Dries Van Langenhove concurrent van Francken bij verkiezingen 10 januari 2019

Schild & Vrienden-boegbeeld Dries Van Langenhove (25) zal dan toch een lijst trekken in mei: die van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. De gesprekken tussen Van Langenhove en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken liepen al een tijdje, maar de knoop zou pas begin dit jaar zijn doorgehakt. Van Grieken kon de rechtenstudent verleiden met een aanbod om als onafhankelijke de Kamerlijst te trekken. In Vlaams-Brabant komt hij hoogstwaarschijnlijk tegenover voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te staan, de man wiens lezingen hij ooit nog ging beveiligen, maar voor wie hij nu - Vlaams Belang-gewijs - snoeihard is. Van Langenhove wil wel eerst en vooral Schild & Vrienden verder uitbouwen. "Mijn loon als parlementslid zal ten goede komen aan Schild & Vrienden en aan de Vlaamse beweging."

