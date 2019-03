Dries Van Langenhove belt leerkracht thuis op omdat ze hem vermeldt in haar les 13 maart 2019

Een Gentse scholengroep wil juridische stappen ondernemen tegen Dries Van Langenhove. De Schild & Vrienden-kopman en Vlaams Belang-lijsttrekker belde een leerkracht Zedenleer begin februari op haar privénummer, nadat ze hem vermeld had in een les over racisme. Later zou hij een directielid van dezelfde school bedreigd hebben met een klacht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De twee zouden werken voor de Tuinbouwschool in Melle.

