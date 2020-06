Exclusief voor abonnees Dries Mertens 16 juni 2020

Meer dan een dikke proficiat voor Dries Mertens, die nu Napolitaan voor het leven is. Dit is een ongeziene prestatie van een Belg. We mogen met z'n allen trots zijn op de fantastische sportman, maar zeker ook op de man die Dries is. Iemand met het hart op de juiste plaats. Chapeau!

Luc Seghers, Zelzate

