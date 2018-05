Dries Mertens vervangt Radja in 'Wereldkampioenen' 24 mei 2018

Radja Nainggolan mag niet mee naar Rusland, en dat heeft ook gevolgen voor uw tv-avond. 'Wereldkampioenen' op Eén stond vanavond namelijk in het teken van de Roma-speler. Maar nu Nainggolan geen kans meer maakt op de titel van wereldkampioen, besloot de zender om de uitzending te schrappen. Ben Crabbé zal het samen met Otto-Jan Ham, Hein Vanhaezebrouck en Youri Mulder in de plaats over 'golden boy' Dries Mertens hebben. Die laatste is er trouwens het hart van in dat Radja dit WK thuisblijft. Hij stuurde hem al een emotionele boodschap via Instagram: "Ik zal je missen, maar ik hoop dat we je trots kunnen maken." Nainggolan blijft de Rode Duivels wel steunen. "Ik hoop dat jullie het halen", liet hij Mertens weten. "Ik blijf voor jullie supporteren, mijn vrienden!" (MVO)

