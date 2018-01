Dries Mertens scoort met 'Witte Schoen' 23 januari 2018

Rode Duivel en Napoli-ster Dries Mertens liet afgelopen zondag nog de netten trillen in de wedstrijd Atalanta-Napoli maar amper één dag later scoorde hij bij zijn voormalige buurvrouw Rita Passchyn uit Leuven. Geheel onverwacht stond 'Driesje' gisteren voor haar neus in woon-zorgcentrum De Wingerd in Leuven, waar Rita al vele jaren een drijvende kracht is in de zorgverlening. Dries overhandigde Rita de allereerste 'Witte Schoen' om haar te bedanken voor haar jarenlange inzet. "Rita verdient het om in de bloemetjes gezet te worden", zegt Dries. "Ik was vroeger kind aan huis bij haar. Mensen zoals zij verdienen meer erkenning." De 'Witte Schoen' ontstond nadat Vlaams Zorgambassadeur Eleonora Holtzer vorig jaar, vlak na de uitreiking van de Gouden Schoen, opmerkte dat ook zorgverleners een award zouden moeten krijgen. (BMK)

HLN