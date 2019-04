Exclusief voor abonnees Dries Mertens en Steven Defour komen met eigen podcast 02 april 2019

Steven Defour en Dries Mertens slaan de handen in elkaar voor een nieuw project, 'Friends of Sports' genaamd. De twee maken een eigen socialemediapagina over grote sportevenementen, steeds met Belgische insteek. Er komen podcasts en op termijn mogelijk ook een eigen YouTube-kanaal, ze zijn nu al actief op Twitter en Instagram. Beide spelers denken duidelijk ook al na over hun carrière na het voetbal. (NP/KDZ)