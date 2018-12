Driepunterscontest 28 december 2018

De zoektocht naar de meest dodelijke schutter was vooral een interessant kijkstuk. Opdracht was in 60 seconden tijd zo veel mogelijk bommen te scoren. Nieuw was de zelf te kiezen 'sweetspot' waar elke bal dubbel telde. Morris (Limburg) en Mobley (Charleroi) haalden in de kwalificaties met respectievelijk 18 en 19 punten een mooie score. Christopher Smith (Brussels) zette meteen de toon door maar liefst 23 punten te scoren. In de finale kon hij dit huzarenstukje echter niet nadoen en was het Mobley die met het kleinste verschil (23-22) de beker mee naar huis mocht nemen. (JLO)