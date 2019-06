Exclusief voor abonnees Driepunter tegen Letland een must voor Red Dragons VOLLEYBAL | GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 01 juni 2019

00u00 0

Derde wedstrijd vandaag voor de Red Dragons (CEV 7) in de Golden European League. Tegenstander is Letland (CEV 26), laatste in de poule. Dat mag in theorie geen groot probleem zijn. "Letland heeft nochtans een reputatie in het internationale volleybal. Zo wil ik geen enkel land onderschatten. Maar hun opslagdruk is minder hoog dan die van Turkije", blikt bondscoach Brecht Van Kerckhove vooruit. "Ik wil in Riga en volgende week in Kortrijk (opnieuw tegen de Letten, red.) liefst twee driepunters pakken. Ik wil mijn jonge Dragons absoluut in de Golden League houden. En Letland vastpinnen op de laatste plaats in de poule . Dan dreigt voor hen de degradatie naar de Silver League. Het behoud is een belangrijk Belgisch doel."

