Driekwart van huurders sociale woning betaalt meer door nieuwe berekeningsregels Sven Spoormakers

27 januari 2020

00u00 0 De Krant 76% van de huurders betaalt meer voor z'n sociale woning door de nieuwe berekeningsregels. Sinds de invoering op 1 januari ligt de maandelijkse huurprijs gemiddeld 38 euro hoger. Dat blijkt uit cijfers die PVDA opvroeg. Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) toont zich bereid om bij te sturen, maar niet om terug te draaien.

Wie een sociale woning huurt bij Volkshuisvesting Willebroek betaalt sinds 1 januari 63 euro per maand meer. Bij ABC Gent is de maandelijkse huur met 53 euro gestegen. Bij de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij en het Kempisch Tehuis is de stijging minder fors - respectievelijk 22 en 28 euro per maand extra. "De huurinkomsten stijgen bij alle huisvestingsmaatschappijen die we hebben onderzocht, met gemiddeld 38 euro. Maar ook prijsstijgingen van 200 euro en meer zijn jammer genoeg geen uitzonderingen", zegt Tom De Meester, Vlaams parlementslid van de PVDA, die de steekproef bij tien van de tachtig sociale huisvestingsmaatschappijen uitvoerde. "Maar liefst 76% van de sociale huurders moet sinds 1 januari meer huur betalen. Bij vier huisvestingsmaatschappijen is dat zelfs 90%."

Nieuw instrument

Die stijgingen zijn een gevolg van de nieuwe manier waarop de sociale huurprijs wordt berekend sinds 1 januari dit jaar. Vroeger bepaalden de verhuurder en de notaris de marktwaarde van een sociale woning. Nu is er een nieuw instrument: de sociale huurschatter van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Die baseert zich op 17 kenmerken van een woning. De inkomsten van de huurders worden ook anders bekeken. Alle gezinsleden vanaf 18 jaar die een (vervangings)inkomen hebben, tellen mee. Tot nu toe lag de grens op 25 jaar.

En dan is er nog de energiecorrectie: een huurder moet voortaan een stukje terugbetalen van de investeringen in energiezuinigheid die een huisvestingsmaatschappij sinds 2006 in een woning heeft gedaan, of die woning nu nieuw is of gerenoveerd. Volgens het Vlaams Huurplatform kan die energiecorrectie variëren tussen 5 en 26 euro extra. Hoe recenter een woning is, hoe hoger de rekening. "De regularisatie van de prijs was nodig, na acht jaar", reageert Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA). "De nieuwe berekening is ook correcter: wie inwonende kinderen met een job heeft, heeft immers een hoger inkomen. Dat tellen we voortaan mee. Gaan de kinderen daarna het huis uit, dan zal de huurprijs omlaag gaan."

Meest getroffen

Voor PVDA moet de nieuwe berekening teruggedraaid worden, maar daar kan volgens Diependaele geen sprake van zijn. Hij laat wel de mogelijkheid open om de regeling nog aan te passen. "Maar alleen voor mensen met inwonende volwassenen met een handicap, die ouder dan 21 jaar zijn", klinkt het. "Hun inkomensvervangende tegemoetkoming wordt ook meegeteld. Misschien is daar een bijsturing nodig. We zullen dat na 31 januari bekijken: tot dan hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen de tijd om hun nieuwe prijzen door te sturen. We zullen dan een analyse maken. Blijkt dat de stijging voor die groep te groot is, dan zullen we dat aanpassen en het verschil vanaf 1 januari ook terugbetalen."