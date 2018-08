Driekwart van horecazaken schakelt jobstudenten in 29 augustus 2018

Het aantal jobstudenten in ons land blijft stijgen. Vorig jaar deed 27 procent van de werkgevers een beroep op hen - een stijging van 5% in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van dienstengroep Liantis. Vooral in de horeca worden ze ingeschakeld: in die sector werkte vorig jaar 77% met jobstudenten, goed voor een stijging van 14% tegenover 2013.

