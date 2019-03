Drieduizend IS'ers ingerekend in één dag 14 maart 2019

Drieduizend IS'ers hebben zich in Syrië aan de Koerden overgegeven, en dat in 24 uur tijd. Dat heeft een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten maandagavond gezegd. De terroristen, hun vrouwen en hun kinderen hielden zich schuil aan de rand van het stadje Al-Baghouz, waar de Koerden nu al enkele weken hevig strijden om de terreurgroep volledig te verdrijven uit Syrië. Sinds het finale offensief op 9 februari begon, zouden er al zeker 15.000 mensen uit het laatste bolwerk weggevlucht zijn. Daar waren ook nog burgers bij - onder wie yezidi-vrouwen die IS als slavinnen gebruikte. (GVV)