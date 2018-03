Driedubbele uitdaging om Merckx en Van Looy op te volgen 14 maart 2018

00u00 0

Als wereldkampioen een van de Monumenten winnen, het is weinig renners gegeven. Peter Sagan deed het al in de Ronde van Vlaanderen 2016. Dit voorjaar krijgt hij drie nieuwe kansen in Milaan-Sanremo, de Ronde en Parijs-Roubaix. Als het lukt, wordt hij pas de derde renner na Eddy Merckx en Rik Van Looy die een van die drie klassiekers minstens tweemaal in de regenboogtrui won. (GLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN