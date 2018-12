Driedubbele held, dankzij één koers 99 TIESJ BENOOT 17 december 2018

De Strade Bianche - de witte wegen - noemen ze het in Toscane. Dat is een dichterlijke overdrijving, want wit waren ze allesbehalve: Tiesj Benoot (24) kwam grijs en grauw over de finish op het pompeuze Piazzo del Campo in Siena (foto). Zijn moddergezicht leek wel geboetseerd, klaar om in brons gegoten te worden. Maar hij had het 'm geflikt, om de meest heroïsche wielerklassieker - over onverharde wegen door een renaissanceschilderij - in de meest heroïsche weersomstandigheden - sneeuw en regen en bijtende kou - op de meest heroïsche manier - na een indrukwekkende solo - te winnen. Jammer genoeg voor Tiesj bleef hij de rest van het seizoen van meer eer en glorie verstoken, maar de beelden van zijn eerste profzege zijn goed voor de eeuwigheid. (SSL)

